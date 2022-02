Irina Beller zerreisst der Krieg in Russland und der Ukraine das Herz

In der Brust von High-Society-Lady Irina Beller schlagen zwei Herzen: ein ukrainisches und ein russisches. Geboren wurde die heute 49-Jährige nämlich im Westen der Ukraine, der Heimat ihres Vaters. Aufgewachsen ist sie allerdings in der russischen Hauptstadt Moskau, wo ihre Mutter ihre Wurzeln hat. «Ich habe eine tiefe Verbindung zu beiden Staaten, umso schmerzhafter ist es für mich mit anzusehen, wie sich diese – eigentlich brüderlichen – Länder nun bekämpfen», sagt sie besorgt im Gespräch mit 20 Minuten.

Mit ihrer Vorahnung soll sie schliesslich recht behalten. «Mitteilungen von Freunden haben mich am Donnerstagmorgen früh geweckt. Als ich die Bilder und Videos gesehen habe, war ich geschockt. Bisher war es schon schlimm und seit Jahren sterben Menschen wie Hunde, jetzt ist es aber ein Desaster. Das Ganze ist so ein Blödsinn, der nur das Leben anderer fordert.»

Mit Walter zuletzt in Russland

Genau diese Thematik sei es, die auch am familiären Esstisch für heisse Diskussionen sorgt. Ihre Eltern, die ebenfalls in der Schweiz wohnen, seien sich über die Vorgehensweise des russischen Staatsoberhauptes uneinig. «Sobald wir darüber sprechen, entfacht bei uns ein Familienkrieg daheim», sagt sie. Einig sind sie sich aber alle: In die Heimat zu reisen, kommt momentan nicht infrage. Zuletzt war die Millionärs-Witwe vor vier Jahren in Kiew und in St. Petersburg – damals mit ihrem verstorbenen Ehemann, dem Bauunternehmer Walter Beller.