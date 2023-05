Irina Shayk überrascht im transparentem Nacktkleid am Filmfestival in Cannes

Während Stars wie Jennifer Lawrence in prunkvollen Designerroben (und Flip Flops) am Filmfestival in Cannes auftauchen, setzt Irina Shayk auf einen Hauch von Nichts. Das 37-jährige Model trägt das super angesagte Nacktkleid und hievt mit ihrem Look den Trend zum Naked Dress aufs nächste Level.