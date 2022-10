Luftabwehrsystem: Iris-T spannt ein Schutzschild über Städte doppelt so gross wie Zürich

1 / 8 Kurz nach den neuen Raketenangriffen Russlands hat die Ukraine nun das erste von insgesamt vier Flugabwehrsystemen Iris-T SLM erhalten. Ukrainisches Verteidigungsministerium Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg macht den Verbündeten Beine: Es seien schnelle Lieferungen weiterer Abwehrwaffen nötig, damit sich die Ukraine «gegen die schrecklichen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung» verteidigen könne. REUTERS Kanada und die Niederlande haben der Ukraine am Mittwoch weitere Militärhilfe zugesagt (im Bild: der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow und seine kanadische Amtskollegin Anita Anand umarmen sich). REUTERS

Darum gehts Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten trafen sich am Mittwoch in Brüssel und sprachen über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland.

Militäranalyst Wolfang Richter befürwortet dies und sagt gegenüber 20 Minuten: «Die russischen Luftstreitkräfte werden bis ihre Angriffe bis zum Winter verstärken.»

Soeben hat die Ukraine die erste Lieferung des deutschen Iris-T-Luftabwehrsystems erhalten.

Deutschland und die USA müssen aber Luftabwehrsysteme erst noch bauen. Die USA wollen derweil mit Abwehrsystemen aus dem Kalten Krieg überbrücken.

Am Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg die Verbündeten zur Eile. Wegen der anhaltenden russischen Angriffe auf die Ukraine seien schnelle Lieferungen weiterer Abwehrwaffen nötig, um sich «gegen die schrecklichen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu verteidigen».

Der Apell kommt nicht von ungefähr, wie auch Militäranalyst Wolfgang Richter gegenüber 20 Minuten erklärt. Zwar sei gerade die russische Luftwaffe in diesem Krieg bislang kaum in Erscheinung getreten.

«Verstärkte Angriffe bis zum Winter»

Das sei umso erstaunlicher, als dass die Anzahl der russischen Kampfflugzeuge im Vergleich mit denen der Ukraine in Verhältnis 10:1 stünden. Und doch seien «gezielte, präzise Luftschläge, wie man es von einer grossen Armee erwarten würde, bislang ausgeblieben.»

Dennoch prognostiziert Richter: «Die russischen Luftstreitkräfte werden bis zum Winter ihre Angriffe verstärken.» Denn die Mobilisierung in Russland wirke sich an den Fronten nicht so schnell aus, sodass Moskau zunächst vor allem auf die Luftwaffe zurückgreifen müsse, um die Verluste bei den Truppen auszugleichen.

Schutz durch Stinger, Strela, Gepard und Iris T

Die Anzahl der Kampfflugzeuge spricht nicht dafür, dass die Ukraine für einen intensivierten Luftkrieg gewappnet ist. Doch scheine Kiew besser als Moskau in der Lage zu sein, ihre Luftverteidigungssysteme zu koordinieren und effektiv einzusetzen, meint Richter.

Entsprechend wichtig sei für die Ukraine die anhaltende Unterstützung des Westens mit Kurzstrecken-Flugabwehrsystemen wie der Stinger oder der Strela und Lieferungen der Flugabwehrpanzer Gepard, die durch hochmoderne Iris T SLM-Systeme ergänzt werden. «Die russischen Kampfflieger müssen es vermeiden, in solche geschützten Räume zu geraten.»

«Neue Ära der Luftverteidigung in der Ukraine»

Am Mittwoch wurde bekannt, dass eine erste Lieferung des deutschen Iris-T-Luftabwehrsystems erfolgt sei. In Kiew ist die Erleichterung darüber gross: «In der Ukraine hat eine neue Ära der Luftverteidigung begonnen», zitiert die «Kyiv Post» den Verteidigungsminister.

Tatsächlich gilt das am Bodensee entwickelte Flugabwehrsystem als das modernste Deutschlands; es ist so neu, dass es noch nicht einmal die eigene Bundeswehr hat. Dabei hatte Ägypten schon mehrere Iris-T-Systeme vorbestellt, trat nun aber eines davon an die Ukraine ab. Ukrainische Soldaten wurden in Deutschland schon daran ausgebildet. Kostenpunkt pro System: 140 Millionen Euro.

Schutz für Städte zweimal so gross wie Zürich

Vereinfacht gesagt, spannt das Iris-T-Luftabwehrsystem eine Art Schutzschirm über eine Fläche von gut 200 Quadratkilometern – eines dieser Systeme kann so eine Stadt decken, die locker zweimal so gross ist wie Zürich.

Dabei besteht das Luftabwehrsystem aus einem Lastwagen mit Abschussrampe und Platz für acht Raketen, aus einem Radarfahrzeug und einem Führungsfahrzeug. Seine Luftabwehrraketen wehren Helikopter, Flugzeuge sowie Marschflugkörpern und Raketen ab.

Und so funktionierts: Das Radar ermittelt die Richtung des Angriffs; am Schluss des Anflugs übernimmt der auf Infrarot, also Wärmestrahlung, reagierende Suchkopf der Rakete. Diese kann Ziele in bis zu 20 Kilometern Höhe und 40 Kilometer Entfernung treffen, womit sie eine deutlich grössere Reichweite hat als die von schultergestützten Flugabwehrraketen (Manpads) oder Stinger-Flugabwehrraketen.

Jedoch: Einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht. Täuschkörper können eine einzelne Rakete ablenken oder eine Überzahl angreifender Objekte die Sensoren oder gar das ganze System überfordern.

Weitere Systeme müssen erst gebaut werden

Vorerst hat die Ukraine eines dieser hochmodernen Luftabwehrsysteme erhalten, drei weitere sollen kommendes Jahr folgen und müssen erst gebaut werden. Der genaue Zeitpunkt hängt auch davon ab, dass Ägypten einer späteren Auslieferung einer schon erfolgten Bestellung zustimmt. In der deutschen Bundeswehr selbst wird das bodengebundene System erst ab 2025 eingeführt.