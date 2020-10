«Es ist einfach das Richtige»Irisches Lacrosse-Team verzichtet auf Turnier zugunsten von Indigenen

1 / 3 Hier zu sehen: Der Irokese Lyle Thompson aus dem Nationalteam. Er darf sich freuen, dürfen er und sein Team nun doch bei den World Games 2022 antreten. Foto: Keystone Eigentlich ist das Team nämlich ausgeschlossen worden. Dies, weil sie keinen souveränen Staat vertreten und auch kein olympisches Komitee besitzen. Foto: Lax Magazine Das indigene Volk der Irokesen bewohnt Territorien im nordöstlichen Teil der USA und im Osten Kanadas. Lacrosse ist ihr Nationalsport. Als Bürger besitzen sie eigene Ausweise. Foto: Lax Magazine

Es war eine Meldung, die in den deutschsprachigen Medien gänzlich unterging. «Irische Nationalmannschaft verzichtet auf Start bei Weltturnier, sodass indigenes Team starten kann», schrieben im September mehrere englische und US-amerikanische Medien. So zogen sich die Iren von den World Games 2022 zurück, um Platz für das Lacrosse-Team der Irokesen zu schaffen.

Doch von Anfang an.

Sie vertreten keinen souveränen Staat

Lacrosse ist kein Sport für Schwächlinge. Es geht heftig zur Sache. Definitiv. Und nicht nur das. Lacrosse ist auch eigenartig. Besonders für das europäische Auge. So kennen viele hierzulande den Sport wohl nur aus dem Film «American Pie», in dem einer der Hauptcharaktere, Chris Ostreicher, den ruppigen Sport betreibt.

Ursprünglich war es ein Kriegsspiel der nordamerikanischen Ureinwohner an der Ostküste, ein Spiel der Irokesen. Sie nannten es einst «Tewaraathon» und weihten es ihrem Kriegsgott. Oft standen mehr als hundert Personen auf dem Feld, nicht selten ging es in den tagelangen Spielen mit gegnerischen Stämmen um Leben und Tod. Später taufte ein französischer Jesuitenmissionar das kriegerische Spiel «La crosse», weil ihn die Schläger an den gleichnamigen Bischofsstab erinnerten.

Und heute? Heute stellen die Nachfahren der indigenen Erfinder ihr eigenes Team. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2018 schaffte es das Nationalteam der Irokesen sogar auf den dritten Platz. Alles gut also? Nein. Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, dürfen die Irokesen nicht teilnehmen. Der Grund: Sie vertreten keinen souveränen Staat, auch besitzen sie kein Olympisches Komitee.

«Die Irokesen haben den Platz verdient»

Als diese Begründung publik wurde, war der Aufschrei gross. Dies sei rassistisch, hiess es. Oder: Weshalb sei eine WM-Teilnahme möglich, ein Start bei den World Games (ein Turnier, an dem acht Nationen, die bei der letzten Weltmeisterschaft die vorderen Plätze belegten, teilnehmen) aber nicht? Auch das irische Team hat sich das wohl gefragt. Und – wie erwähnt – auf seinen Startplatz verzichtet. Zugunsten der Irokesen. Der Lacrosse-Weltverband nahm den Entscheid der Iren zur Kenntnis – und nahm die Irokesen als Teilnehmer auf.

«Es ist einfach das Richtige», sagte Michael Kennedy, Geschäftsführer des irischen Teams, in einer Erklärung. Und: «Wir sind ein stolzes Mitglied von World Lacrosse und erkennen die Bedeutung der World Games für das weitere Wachstum des Sports an. So sehr sich unsere Spieler auf den Wettbewerb gefreut haben, wir wissen, dass die Irokesen den Platz verdienen.»

Die Reaktion der Irokesen, die derzeit in der Weltrangliste auf Platz 3 stehen, liess nicht lange auf sich warten. Sie freuten sich über diesen Entscheid immens. Auf Twitter schrieben sie: «Sie haben alles für uns getan. Ihre Handlungen sind lauter als alle Worte und zeigen die wahre Kraft des Sports und den Geist von Lacrosse.» Und schlossen den Tweet mit den Worten: «Das werden wir nie vergessen.»

Bereits 2010 gab es Probleme

Es ist nicht das erste Mal, dass die Irokesen von einem internationalen Turnier ausgeschlossen werden. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2010 in Grossbritannien war das der Fall. Damals gab es Passprobleme. Grossbritannien beharrte auf amerikanischen Ausweisen. Diese haben die Irokesen aber nicht, in ihrer Heimat genügen ihnen ihre eigenen Pässe. Selbst die Obama-Regierung mischte sich ein – was aber auch nichts nützte.