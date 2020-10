Verschärfte Massnahmen : Irland muss zurück in den Lockdown

Die Corona-Massnahmen in Irland werden drastisch verschärft. Während sechs Wochen bleiben die meisten Geschäfte zu.

Eine Frau geht an einem Wandbild im Stadtzentrum von Dublin vorbei, das den Bürgern in der Corona-Zeit Mut machen soll.

Irland verschärft drastisch seine Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Am kommenden Mittwoch tritt die höchste von fünf Stufen in Kraft, wie die irische Regierung am Montag mitteilte.