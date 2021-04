Wegen Häufung von Blutgerinnseln : Irland verabreicht Astrazeneca-Impfstoff nur noch an über 60-Jährige

Künftig wird der Corona-Impfstoff aus Oxford nur noch an über 60-Jährige verabreicht. Irland folgt damit dem Beispiel anderer EU-Länder wie Deutschland oder Spanien.

Deutschland, Italien und Spanien machen es bereits so: Der Impfstoff von Astrazeneca wird nur noch über 60-jährigen gespritzt.

In Irland wird der Astrazeneca-Impfstoff künftig nur noch älteren Menschen gespritzt.

Auch in Irland wird der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen des Risikos von Blutgerinnseln künftig nur noch an Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren verabreicht. Das Vakzin werde für unter 60-Jährige nicht mehr empfohlen, teilte das für Impfungen zuständige Beratungskomitee NIAC am Montagabend mit.