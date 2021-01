Fallzahlen sprunghaft gestiegen : Irland wird innert Wochen zum Corona-Sorgenkind

Noch Anfang Dezember hatte Irland EU-weit die niedrigste Infektionsrate, zu Beginn des neuen Jahres aber weltweit mit die höchste. Experten machen die Regierung verantwortlich.

Seit dem 1. Januar sind in Irland schärfere Corona-Massnahmen in Kraft.

Irland hatte noch Anfang Dezember EU-weit die niedrigste Infektionsrate, kürzlich aber weltweit mit die höchste. Die Anzahl war von gut 150 neuen Fällen Anfang Dezember zum Jahreswechsel sprunghaft gestiegen und hatte am 8. Januar über 8000 gelegen. Die Behörden machen dafür auch die rasche Ausbreitung der in Grossbritannien entdeckten Virus-Mutation verantwortlich. Zuletzt verlangsamte sich das Infektionsgeschehen wieder; am Mittwochabend gab die Regierung 3569 Neuinfektionen in Tagesfrist bekannt.