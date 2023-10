Iron Beam: Israelische Laserwaffe soll Iron Dome ergänzen

So funktioniert Iron Beam

Iron Beam bündelt Licht zu einem hochenergetischen Strahl, der auf ein anfliegendes Objekt gerichtet wird. Trifft er auf das Objekt, erhitzt er es über mehrere Sekunden stark, wodurch es ausser Gefecht gesetzt wird und im Idealfall explodiert oder zu Boden stürzt. Das System wurde vergangenes Jahr von Rafael und den israelischen Streitkräften in der Negev-Wüste erfolgreich erprobt. Das System soll gegen Drohnen, Kurzstreckenraketen und Mörsergranaten eingesetzt werden können.

Unkritische Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer könnten in den letzten Tagen den Eindruck bekommen haben, dass Israel Iron Beam bereits zur Verteidigung nutzt. Doch die entsprechenden Videos, die auf Tiktok und X geteilt werden, sind fake. Eines der Videos zeigt Aufnahmen aus dem Militärsimulations-Game «Arma 3» . Das Game wurde bereits zuvor für Fake-News benutzt. So wurde eine Szene verbreitet, die den Abschuss eines israelischen Helikopters durch die Hamas zeigen soll. Andere Clips, die vermeintliche Einsätze von Iron Beam zeigen, stellten sich als Aufnahmen von Lichtreflektionen oder Kameratricks heraus.

Das sind die Vorteile

Die Vorteile des Systems sind, dass ein Abschuss deutlich günstiger erreicht werden kann als mit Abwehrraketen des Iron Dome, zudem kann es im Gegensatz zu Iron-Dome-Raketen auf kurze Distanz eingesetzt werden. Zu den Kosten: Abwehrraketen, wie sie Israel gegen Hamas-Raketen einsetzt, kosten zwischen 20’000 und 150’000 Dollar pro Stück. Hamas soll alleine am ersten Tag des Terrorangriffs zwischen 2000 und 5000 Raketen auf Israel abgefeuert haben, wobei eine einfache Kassam-Rakete die Hamas nur ein paar Hundert Dollar kostet. Dazu kommt für Israel die Bedrohung aus dem Norden durch die Raketen der Hisbollah , von denen sie laut Experten bis zu 150’000 besitzen soll. Dagegen soll ein Abschuss mit Iron Beam nur einige Dollar kosten, wenn man die Anschaffungskosten für das System ausser Acht lässt.

Zur Einsatzdistanz: Iron-Dome-Raketen verfügen zwar über eine beeindruckende Reichweite von fünf bis 70 Kilometern, sind aber für nahe Ziele eher ungeeignet. Hier könnte Iron Beam in die Bresche springen. Seine Reichweite beträgt einige hundert Meter bis maximal sieben Kilometer, wobei der Strahl mit zunehmender Distanz an Schärfe verliert.

Das sind die Nachteile

Zu den Nachteilen zählt, dass der Laser Zeit braucht, um die Angriffswaffe genügend zu erhitzen, um sie unschädlich zu machen. Das bedingt, dass der Strahl mehrere Sekunden präzise auf das Objekt gerichtet bleiben muss. Auch das Wetter kann dem Iron Beam einen Strich durch die Rechnung machen. Bei Regen, Nebel oder Smog funktioniert das System nicht. Es könne also kein Ersatz, sondern nur eine Ergänzung zum Iron Dome sein, wie Uzi Rubin, einer der Väter des Iron Dome, auf Spiegel.de erklärte. Zudem könne man nur eine sehr kleine Fläche pro Laser verteidigen, es brauche also sehr viele dieser Systeme. Den geringen Kosten pro Einsatz stünden somit hohe Anschaffungskosten gegenüber, so Rubin.