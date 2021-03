In der 2. Hälfte folgte dann der VAR-Irrsinn. Denn: Der Norweger traf erneut, doch der Schiri pfiff das Tor ab, der VAR sah vor dem Treffer ein Foul an Haaland. Die Folge: Penalty für Dortmund. Haaland verschoss, auch sein Nachschuss war nicht drinnen. Und der Referee? Der liess nach Absprache mit dem VAR den Elfmeter wiederholen. Sevilla-Goalie Bono hatte die Linie zu früh verlassen. Haaland durfte nochmals ran – und dieses Mal traf er. Was für ein Wahnsinn! Sevilla gab aber nicht auf. En-Nesyri traf 2 Mal, glich für Sevilla aus. Doch seine Tore reichten nicht, das Remis war nix wert. Dortmund steht im Viertelfinal, Sevilla ist draussen.

Was bleibt, ist ein unfassbarer Champions-League-Kracher. Und ein fantastischer Haaland, der wieder einmal für eine historische Marke sorgte. So löste er mit seinem 20. CL-Treffer Ole Gunnar Solskjaer als norwegischen Rekordtorschützen in der Königsklasse ab. Ebenso ist der Superstar der erste Spieler der CL-Geschichte, der in vier aufeinanderfolgenden Partien mindestens doppelt getroffen hat. Und: Haaland ist er der jüngste Spieler, der 20 CL-Treffer aufzuweisen hat.