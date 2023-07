GP Grossbritannien: Red Bull knackt 35 Jahre alten Formel-1-Rekord

Dank des elften GP-Sieges in Serie egalisiert Red Bull in Silverstone eine historische Marke. Zwei Briten stehlen dem Rennstall und Sieger Max Verstappen aber die Show.

Nur beim Start kann Norris mit Verstappen mithalten. SRF

Darum gehts

Zehnter Sieg im zehnten Rennen – Red Bull fährt in der Formel 1 aktuell in einer anderen Galaxie als die Konkurrenz. Davon gehen acht Saisonsiege auf das Konto von Max Verstappen. In Silverstone war es gar der sechste Sieg in Folge für den Niederländer und saisonübergreifend der elfte Sieg in Folge für das Red-Bull-Team.

Damit knackt das Team einen 35 Jahre alten Honda-McLaren-Rekord von Ayrton Senna und Alain Prost. Sollte Verstappen oder Teamkollege Sergio Perez in zwei Wochen auch in Ungarn gewinnen, würde Red Bull einen historischen Dominanz-Rekord von zwölf Siegen in Serie aufstellen. Ein Wahnsinns-Lauf – und dennoch ist Verstappen nach dem Grand Prix von Grossbritannien nicht ganz zufrieden: «Mein Start war mies. Wir müssen analysieren, was die Ursache dafür war.»

Hamilton lobt McLarens «Rakete»

Trotz einer weiteren Verstappen-Domination stahlen ihm aber andere Protagonisten in Silverstone die Show. Zum einen wäre da Hollywood-Superstar Brad Pitt, der im Rahmen seiner Dreharbeiten zu einem Formel-1-Film vor Ort und auch plötzlich mitten im Geschehen war. So hatte er sich etwa bei der Nationalhymne vor dem Rennen unter die Fahrer gemischt und sein fiktives Formel-1-Team war auch bei der Startaufstellung mit zwei schwarz-goldenen Autos auf der Strecke.

Als die Startlichter dann ausgingen, jubelten die weit über 100’000 Fans nur noch für zwei Stars: Lando Norris und Lewis Hamilton. Der 23-jährige Norris lag für einige Runden gar in Führung mit seinem McLaren und behauptete sich im Rennen gegen den 15 Jahre älteren Landsmann Lewis Hamilton, der schlussendlich auf Platz drei fuhr. «Fantastisch» und «verrückt» betitelte ein strahlender Norris seinen zweiten Platz beim Heimrennen. Auch Hamilton war zufrieden mit dem Platz auf dem Podest – und lobte das deutlich verbesserte Auto von Norris’ Team McLaren. «Das war eine Rakete!», so der 38-Jährige. Lob gab es auch für die 480’000 Fans, die über das ganze Wochenende nach Silverstone gekommen waren.

Alfa-Sauber rutscht ab

Weniger Lob gab es für die Leistungen der Alfa-Sauber-Piloten. Auch in England gab es keine Punkte für das Team aus Hinwil. Valtteri Bottas verbesserte sich immerhin von Startplatz 20 auf zwölf. Teamkollege Guanyu Zhou musste mehrmals an die Box und erreichte nur den 15. Platz. Weil Konkurrent Williams durch Albon (8.) in die Punkte fuhr, befindet sich das Team von Alfa Romeo Stake in der Teamwertung nur noch vor Alpha Tauri auf dem zweitletzten Platz.

