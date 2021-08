Spielen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zusammen in Paris?

Und jetzt, jetzt könnte der Kader noch luxuriöser werden. So rechnen internationale Medien damit, dass Cristiano Ronaldo zu PSG wechseln wird, wenn Mbappé tatsächlich nicht beim Messi-Club bleiben sollte. So schreibt die «AS» beispielsweise, dass das Ziel von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi schon immer gewesen sei, Messi, Ronaldo und Neymar als Trio in seinem Team zu haben. Der fünffache Weltfussballer Ronaldo und der sechsfache Weltfussballer Messi in einer Mannschaft? Vielleicht also bald Tatsache!