In diesem Spiel fliegt er mit einer roten Karte vom Platz.

Was für ein irrer Transfer. Für einen möglichen Titelgewinn kauft ein brasilianischer Fussballfan dem Gegner einen Spieler weg. Der Unternehmer Elusmar Maggi zahlt umgerechnet 230’000 Euro, damit der Tabellenführer Internacional Porto Alegre am Sonntag im direkten Duell gegen Titelverteidiger CR Flamengo aus Rio de Janeiro auf Außenverteidiger Rodinei zurückgreifen kann.

Der 29-jährige Brasilianer wurde 2019 an Flamengo ausgeliehen. Zwei Spieltage vor Saisonende dann die irre Rückholaktion. Das Brisante: Der aktuelle Titelverteidiger CR Flamengo liegt nur zwei Punkte hinter Internacional Porto Alegre auf Platz Zwei. Porto Alegre bedankte sich auf Twitter beim grosszügigen Unternehmer für dessen Spende mit den Worten «unser aufrichtigster Dank».

Die Rechnung geht nicht auf

Leider geht die Rechnung in dreifacher Hinsicht nicht auf. Internacional Porto Alegre verliert das Spiel gegen CR Flamengo auswärts mit 1:2. Was noch viel mehr schmerzt: Aussenverteidiger Rodinei sieht in der 49. Minute direkt die Rote Karte. Somit verliert Porto Alegre nicht nur das Spiel und die Tabellenführung, sondern auch den kurz zuvor zurückgeholten Aussenverteidiger. Es liegt auf der Hand zu sagen, dass der grosszügige Unternehmer wahrscheinlich schon schönere Sonntage verbrachte.