WM-Viertelfinal: Australien wirft Frankreich raus  

Von 49’461 Fans im ausverkauften Suncorp Stadion in Brisbane getragen, rackerten die Australierinnen im WM-Viertelfinal gegen Frankreich wie wild. Und am Ende wurden sie bei der Heim-Weltmeisterschaft belohnt. Es gab gegen die favorisierten Französinnen einen dramatischen 7:6-Erfolg im Penaltyschiessen – dazu am Schluss mehr.



Nachdem die Französinnen den besseren Start erwischt und eine Topchance in der elften Minute kläglich vergeben hatten, wurden die Gastgeberinnen besser. Vor der Pause hätte man eigentlich die Führung schiessen müssen. Doch mit einer heldenhaften Intervention verhinderte die französische Aussenverteidigerin Élisa de Almeida den Ausgleich.