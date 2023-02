Bever GR : Irrfahrt von 28-jähriger Frau endet auf den Gleisen

In der Nacht auf den Freitag hat sich eine Autofahrerin in Bever GR verfahren. Laut ihren eigenen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Graubünden begann die Irrfahrt der 28-Jährigen am Freitag gegen 1.15 Uhr in Bever. Sie beabsichtigte, nach Davos zu fahren. Dabei kam sie irrtümlicherweise auf die Strasse in Richtung Bahnhof Spinas.