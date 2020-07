vor 1h

Die Schweiz im Clinch um auszuschaffende Lernende

Ein Pflegelehrling aus Äthiopien, der innert 30 Tagen das Land zu verlassen hat, stellt die aktuelle Asylpraxis infrage. Kritiker monieren, ein Zwangsabbruch der Lehre wegen einer Ausschaffung sei inakzeptabel. Behörden berufen sich auf Gesetze.

Mit dem 28-jährigen Fuad Hussein, der im Thuner Betrieb zurzeit bereits eine Vorlehre absolviert, schien man einen sicheren Wert, eine tüchtige Arbeitskraft gefunden zu haben. Doch ein Schreiben des Staatssekretariats für Migration (SEM) stellt jetzt alles auf den Kopf: Der junge Pfleger hat die Schweiz innert 30 Tagen zu verlassen. Während das Monatsende und somit der Ausschaffungstermin unaufhaltbar auf Hussein zurasen, flammt das Thema auch gleichzeitig andernorts weiter auf. Denn die Angelegenheit aus Thun ist kein Einzelfall.

Die Uhr tickt – in wenigen Tagen muss Fuad Hussein (28) die Schweiz verlassen. Der Äthiopier hat Anfang Monat aufgrund des doppelten negativen Asylentscheids den definitiven Ausschaffungsbescheid erhalten. Ein Schock für den jungen Mann, für sein hiesiges Umfeld und vor allem auch für seinen Arbeitgeber im Berner Oberland. Im Thuner Altersheim, wo Hussein angestellt ist, habe man in der Vergangenheit viel Zeit und Geld in den Nachwuchspfleger investiert. Gerade in der schwierig zu besetzenden Langzeitpflege könne man sich eine solche «Fehlinvestition» nicht leisten, heisst es beim Arbeitgeber in Thun.

Während das Monatsende und somit der Ausschaffungstermin unaufhaltbar auf Hussein zurasen, flammt das Thema auch gleichzeitig andernorts weiter auf. Denn die Angelegenheit aus Thun ist kein Einzelfall. Allein aus dem Jahr 2019 sind im Kanton Bern rund 60 solche «Zwangslehrabbrüche» aufgrund von Ausschaffungen bekannt.

Dies ist einer Motion von FDP-Nationalrätin Christa Markwalder zu entnehmen. Sie beauftragte den Bundesrat in Frühsommer damit, «die gesetzlichen Grundlagen und die Praxis dahingehend anzupassen, dass Asylsuchende, die mit einem gültigen Lehr- oder Ausbildungsvertrag bereits im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, ihre Lehren und Ausbildungen weiterführen und abschliessen können».

Bei den betroffenen Lernenden handelt es sich um Asylsuchende, die in den Jahren vor 2019 in die Schweiz gekommen sind. Da bis zu diesem Zeitpunkt keine beschleunigten Asylverfahren durchgeführt worden sind, hatten auch die Migranten mit N-Ausweisen Zeit, in der Schweiz Wurzeln zu schlagen und integriert zu werden.

Verständnis für schwierige Situation, aber…

Beim Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern ( ABEV) hat man auf Anfrage von 20 Minuten «Verständnis für die Tragweite eines negativen Asylentscheids». Dieser sei aber in gewisser Weise vorhersehbar. «Auf diesen Umstand werden potenzielle Arbeitgeber durch die zuständige Behörde ausdrücklich hingewiesen», hält die Behörde fest.

Der betroffener Malermeister und Präsident der FDP Mühleturnen, Jürg Lüthi, widerspricht: «Wir wurden als Lehrbetriebe motiviert, Geflüchtete anzustellen.» Er erinnert sich an einen Flyer des Kantons Bern, der zur Anstellung von Flüchtlingen und ebenso von Asylsuchenden aufrief. «Es wurde uns damals nicht gesagt, dass ein Lernender mit N-Ausweis trotz des Lehrvertrages plötzlich des Landes verwiesen werden kann», sagt Lüthi verärgert. «Mit den plötzlichen Ausschaffungen werden wir nun aber vor den Kopf gestossen und gleichzeitig auch hängen gelassen», so der KMUler.

SVP-Parteipräsident Alfred Rösti, der von Jürg Lüthi direkt mit der Thematik konfrontiert worden ist, zeigt jetzt Verständnis für dessen Unmut: «Die SVP ist zwar für eine harte und konsequente Rückschaffung von Wirtschaftsmigranten. Leute aus einem Lehrverhältnis herauszuzerren, scheint aber auch mir unverhältnismässig», heisst es in einem Schreiben des SVPlers. Auf Rückfrage bei Andreas Glarner, dem Asylverantwortlichen der SVP, wird die Sache jedoch relativiert: «Aus Sicht der Arbeitgeber mag eine solche Ausschaffung ärgerlich sein. Doch wer kein Asylrecht hat, der soll auch nicht weiter hier bleiben», sagt Glarner. Es gäbe lediglich die «Sonderfälle der Sonderfälle» zu prüfen: «Etwa, wenn ein Lernender weniger als drei Monaten vor der LAP steht. Dann macht es Sinn, dass die Person die Lehre noch vor der Ausschaffung abschliessen kann», so Glarner.

Die Empfehlung des Bundesrats

Zu einem ähnlichen Fazit kommt auch der Bundesrat in diesem Juli in seiner Stellungnahme zur Motion von Nationalrätin Markwalder: «Eine glaubwürdige und konsequente Asylpolitik setzt voraus, dass abgewiesene Asylsuchende die Schweiz auch tatsächlich verlassen. Dies gilt auch, wenn während des Asylverfahrens eine berufliche Grundbildung in der Schweiz begonnen wurde», hält die Regierung fest. Doch auch hier gebe es Ausnahmen: «Dem Interesse am Abschluss einer beruflichen Grundbildung, der kurz bevorsteht, kann durch eine Verlängerung der Ausreisefrist Rechnung getragen werden.» Noch steht die Beratung der Motion im Parlament an – das definitve Fazit ist somit noch nicht gezogen.

Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) seien in gängiger Praxis Verlängerungen bis sechs Monate möglich. Das SEM begründet, eine generell Beendigung einer Grundbildungen widerspräche den Zielsetzungen der am 1. März 2019 in Kraft getretenen Beschleunigung der Asylverfahren,

Weitere Rechtsmittel als letzte Hoffnung für Hussein

Da Fuad Hussein sich gerade erst zwischen Vorlehre und Lehre befindet, bewirkt diese Verlängerung also nichts. So empfiehlt Aktivistin Annelies Djellal-Müller vom Verein Giveahand.ch, die letzten rechtlichen Mittel – etwa mittels eines Wiedererwägungs- oder eines Härtefallgesuchs – auszuschöpfen. Denn für sie ist klar: «Der Fall Fuad Hussein treibt den Irrsinn des Systems auf die Spitze: Einerseits arbeitet er in einem systemrelevanten Beruf, wo Arbeitskräfte dringend gebraucht werden. Zudem ist die Lage in Äthiopien derzeit derart angespannt, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt grob fahrlässig wäre, wenn die Schweiz ihn jetzt zurückschicken würde.» Wie die Zukunft von Fuad Hussein tatsächlich aussehen wird, zeigen die nächsten Tage.