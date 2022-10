Iran : IS bekennt sich zu Angriff auf Pilgerstätte mit 15 Toten

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine bedeutende schiitische Pilgerstätte in der südiranischen Millionenstadt Schiras sind am Mittwoch mindestens 15 Menschen getötet worden. «Ein Terrorist» habe das Mausoleum Schah Tscheragh attackiert, erklärte der Chef der örtlichen Justizbehörden, Kasem Mussawi, im iranischen Staatsfernsehen. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich im eigenen Propagandakanal zu dem Angriff.