Terrormiliz : IS bestätigt Tod von Anführer und ernennt Nachfolger

Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraischi führt neu die Terrormiliz an. Anfangs Februar war der bisherige Anführer Abu Ibrahim bei einem US-Spezialeinsatz ums Leben gekommen.

1 / 5 Anfangs Februar führte eine US-amerikanische Spezialeinheit in Syrien eine Militäroperation durch. imago images/UPI Photo Bei ihrer Ankunft sprengte sich der IS-Anführer Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi selbst in die Luft. imago images/UPI Photo Dieser hatte den IS seit 2019 angeführt. AP Photo / Militant video

Darum gehts Der Islamische Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers bestätigt.

Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi war bei einem US-amerikanischen Einsatz im Februar ums Leben gekommen.

Nun hat der IS einen Nachfolger ernannt.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres bisherigen Anführers Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi bestätigt. Dieser sei zusammen mit dem offiziellen IS-Sprecher Abu Hamsa getötet worden, heisst es in einer am Donnerstag verbreiteten Audiobotschaft der Dschihadisten. Zum neuen Anführer wurde Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraischi ernannt. Damit sei dem Willen seines Vorgängers entsprochen worden.

Abu Ibrahim al-Kuraischi war Anfang Februar bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens getötet worden. US-Präsident Joe Biden erklärte damals, dieser habe sich selbst in die Luft gesprengt, um nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er war nach dem Tod des langjährigen IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi im Herbst 2019 an die Spitze der Dschihadisten gerückt. In der Öffentlichkeit war über ihn jedoch nur wenig bekannt. Er soll einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an der religiösen Minderheit der Jesiden im Nordwesten des Iraks gewesen sein.

Extremisten haben Herrschaftsgebiet wieder verloren

In der neuen Audio-Botschaft kündigte der IS zugleich Vergeltung für den Tod ihres Anführers an. Die Echtheit der Botschaft liess sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde jedoch über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet.

Der IS hatte über Jahre grosse Gebiete im Irak und im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien kontrolliert. Im Sommer 2014 rief Abu Bakr al-Baghdadi dort ein «Kalifat» aus. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. In Syrien nahmen von Kurden angeführte Truppen im Frühjahr 2019 die letzte IS-Hochburg ein. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. Beobachter warnen schon seit längerem vor einem Wiederaufstieg der Dschihadisten.

