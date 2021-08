Drohende Anschläge in Kabul - IS-Khorasan – diese Terrorgruppe fürchten die USA jetzt besonders

Der IS will in Afghanistan eine Basis für sein weltweites Kalifat aufbauen. Mit dem Abzug der USA kann sich die dortige IS-Filiale IS-K weiter festsetzen. Im Bild: Afghanische Sicherheitskräfte führen 2019 mutmassliche IS-K-Mitglieder ab.

Befehle vom «Original-IS» aus Syrien/Irak

Afghanistan: «Hauptziel ausländischer terroristischer Kämpfer»

Denn als der IS begann, sein Territorium in Syrien und im Irak zu verlieren, wurde Afghanistan umso wichtiger – es sollte eine neue Basis für sein weltweites Kalifat werden. Entsprechend butterte der IS Hunderttausende Dollar in Aufbau und Organisation seiner Netzwerke in der Region, schreibt das «Center for Strategic and International Studies».