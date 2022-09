Terrorismusbekämpfung : IS-Razzia in den Katonen Genf und Waadt – zwei Personen verhaftet

In den Kantonen Genf und Waadt sind zwei Personen verhaftet worden wegen des Verdachts der Beteiligung respektive der Unterstützung der verbotenen Terrororganisation Islamischer Staat.

Das Fedpol und die Kantonspolizeien Genf und Waadt haben am 1. September insgesamt vier Hausdurchsuchungen in den Kanton Genf und Waadt durchgeführt.

In den Kantonen Genf und Waadt ist es zu vier Hausdurchsuchungen gekommen.

Im Auftrag der Bundesanwaltschaft (BA) haben Fedpol und die Kantonspolizeien Genf und Waadt am 1. September insgesamt vier Hausdurchsuchungen in den Kanton Genf und Waadt durchgeführt und zwei Personen festgenommen. Gegen die festgenommenen Personen führe die BA ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung respektive der Unterstützung der verbotenen terroristischen Organisation Islamischer Staat , wie die Bundesanwaltschaft mitteilt.

Die Hausdurchsuchungen hätten im Rahmen eines im Juli 2021 eröffneten Strafverfahrens stattgefunden, das die BA gegen einen schweizerisch-mazedonischen Doppelbürger und einen kosovarischen Staatsbürger führe. «Einer der beiden Beschuldigten hat den Wohnsitz im Kanton Genf, der andere im Kanton Waadt. Das betreffende Verfahren wird wegen des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und Islamischer Staat sowie verwandter Organisationen (SR 122) und der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) geführt», teilt die BA weiter mit.

Festgenommene Personen werden einvernommen

Die beiden festgenommenen Personen würden der BA zugeführt und einvernommen. Danach werde die BA über ein allfälliges Gesuch an das zuständige Zwangsmassnahmengericht in Bezug auf Untersuchungshaft entscheiden. Die BA danke dem Fedpol, den Kantonspolizeien Genf und Waadt und dem Nachrichtendienst des Bundes NDB «für die wertvolle Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit».