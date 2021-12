Schweiz holt IS-Kinder zurück - «IS-Rückkehrende beginnen daheim oft, den IS zu verteidigen»

1 / 5 Malika* sass 2019 beim Fall der letzten IS-Hochburg im Rollstuhl, verletzt durch einen Granatsplitter. Screenshot/ 20 Minuten Mutter Shalila F.* beim Besuch von 20 Minuten im nordsyrischen Camp Roj mit ihrer jüngsten, in Syrien geborenen Tochter. Beide bleiben weiter im kurdischen Internierungslager. Ann Guenter/20Minuten In Camp Roj herrscht der IS mit seiner Ideologie i m Mikrokosmos weiter: Viele Frauen kleiden sich weiter nach den Regel n des IS und setzen durch, dass seine Gesetze eingehalten werden. Auch Malikas Mutter (links) trägt im Camp weiterhin Vollverschleierung. Ann Guenter/20 Minuten

Darum gehts Die Mutter hatte zwei Mädchen aus Genf zum «Islamischen Staat» (IS) verschleppt.

Jetzt, gut fünf Jahre später, holt der Bund die 15-jährige Malika* und die neunjährige Nalia* zurück.

Die Kinder dürften unter dem IS und in Syrien Traumatisches erlebt haben.

Wie können sie dies überwinden – und wie können sie sich von der radikalen Ideologie der Terrorgruppe lösen?

20 Minuten sprach mit einem Deradikalisierungs-Experten.

Gut fünf Jahre harrten sie in Syrien aus, bevor der Bund die Mädchen am Montagvormittag in die Schweiz zurückholte. Fast d rei Jahre lang lebten Malika (15) und ihre Halbschwester Nalia (9) unter der Herrschaft der Terrormiliz « Islamischer Staat » , rund drei weitere Jahre harrten sie im Internierungscamp der kurdischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens aus.

Was die Mädchen in dieser Zeit alles erleb t en und mit ansehen mussten, ist aus der Perspektive der sicheren Schweiz unvorstellbar. Allein die Flucht aus der letzten IS-Hochburg Baghuz im Frühjahr 2019 muss für sie voller Grauen gewesen sein.

Damals ver s chanzten s ich die Terroristen mit H underten F rauen und Kindern bei eisiger Kälte während Wochen in Gräben und Zelten. Der Hunger war gross: Gras und Dreck wurden zusammengeknetet und für zwölf Dollar als «Brot» verkauft. Zum Dauerbeschuss durch die Kampfjets der Anti-IS-Koalition kamen die Kämpfe am Boden. Malika wurde so durch einen Granatsplitter am Bein verletzt. Zu solch äusseren Wundern kommen innere hinzu. Und nicht nur das.

«Wie stark wurde die Ideologie Teil der Persönlichkeit?»

Kinder, die aus dem IS-Gebiet zurückkehren, seien Gewalt ausgesetzt gewesen, hätten sich in gewissem Umfang auf die extremistische Ideologie des IS eingelassen oder seien dieser ausgesetzt gewesen, schreibt das «Radicalisation Awareness Network» (RAN) der Europäischen Kommission.

Entsprechend werden junge Rückkehrende gleich nach ihrer Ankunft in verschiedene Programme mit Sozialarbeitern und -arbeiterinnen , Psychologen und Psychologinnen sowie Deradikalisierungs-Experten und -Expertinnen eingebunden. Gerade letztere «bringen für die pädagogische Arbeit mit den Betroffenen das notwendige Wissen über die Religion und di e e xtremistische Ideologie der betreffenden Gruppierung und ihre Vertreter mit», sagt Moussa Hassan von der österreichisch-deutschen Organisation Derad.

Das Ziel sei, die radikale Ideologie zu dekonstruieren. «Dabei muss man sehr behutsam vorgehen: Wie tickt diese Person, wie sieht ihre Weltanschauung aus? Wir müssen herausfinden, wie stark die Ideologie Teil der Persönlichkeit geworden ist. Dazu sind viele Hintergrundrecherchen und Gespräche nötig», sagt Hassan.

Deradikalisierung: bei Teenagern schwieriger als bei Kindern

«Die Ideologie, unter der die Kinder von Jihadreisenden aufgewachsen sind und die sie während Jahren gelebt haben, steht im Widerspruch zum demokratischen Rechtsstaat, in de n sie zurückkehren », führt der Radikalisierungsexperte aus. Komme dazu, dass u nter den Insassen und Insassinnen i n den Internierungslager n Nordsyriens w e iter e ine ideologisch-islamistische Kultur vor herrsche.

Hassan spricht damit an, was viele hierzulande möglicherweise unterschätzen: I n den Camps herrscht der IS mit seiner Ideologie i m Mikrokosmos weiter: Viele Frauen kleiden sich weiter nach den Regel n des IS und setzen durch, dass seine Gesetze eingehalten werden. Frauen, die sich vo m IS abwenden, werden angegriffen, es kommt immer wieder zu Mord und Totschlag.

« Ausser diesem radikalisierten Alltag kennen die Kinder und Teenager kaum anderes » , so Hassan. «Dabei ist eine Deradikalisierung b ei Teenagern schwieriger als bei Kindern. Denn sie befinden sich im Prozess der Identitätssuche und halten sich an Gemeinsamkeiten mit dem Umfeld fest. Sie muss man, je nach Entwicklungsstufe, intellektuell überzeugen können.»

«Oft beginnen sie, den IS zu verteidigen»

F ür den Deradikalisierung sprozess dürfte es aber eine grosse Hilfe sein, dass Malika und Nalia zu ihren nicht radikalen Vätern in d ie Schweiz zurückkehren können, meint Hassan. Er gibt aber auch zu bedenken: « Durch di e Trennung von der Mutter könnte die emotionale Verbindung zu ihr so stark verfestigt werden, dass die Kinder keinen Abstand zur Vergangenheit bekommen können.»

Zurück i n der Heimat, erweise sich der Zugang zum Internet oft als problematisch. «Denn hier finden sie die radikale Ideologie wieder und können sich austauschen. In unserer Erfahrung neigen viele Rückkehre nde zu einer Konter-Erzählung, wenn man den IS kritisiert: Sie beginnen, den «Islamischen Staat» zu verteidigen. Im Deradikalisierungs-Prozess geht es letztlich auch um die Dekonstruktion der Opferhaltung und Feindbilder, die gerade in radikal-ideologisierten Kreisen vorherrscht.»

Gefahr einer Glorifizierung des alten Lebens

Man würde meinen, dass allein die praktischen Annehmlichkeiten im Schweizer Alltag eine Abkehr vom mühevollen, gefährlichen Leben unter dem IS vereinfachen. Das kann sein, muss aber nicht. «Denn je ideologisierter jemand ist, desto eher neigt diese Person dazu, das zurückgelassene Leben zu glorifizieren und die neue Umwelt zu verteufeln, in ihr überall die Sünde und den Unglauben (Kufr) zu sehen», sagt Hassan.

Erfahrungsgemäss h ätten jene Kinder und Teenager, die solide Bedingungen vorf änden , eine besserer Chance, sich im Heimatland zu resozialisieren. Andere, die in ein weniger stabiles Umfeld zurückkehren, s e i en dagegen versucht, wieder den Anschluss an islamistische Kreise zu suchen, da diese ihnen Sicherheit geben.

Hassan kennt Fälle, wo Mädchen auch nach ihrer Rückkehr hochgradig radikalisiert blieben. «Sie sind weit erhin vollverschleiert, tragen Handschuhe und suchen Anschluss bei denen, die ähnlich ticken. Sie leben weiterhin nach dem Frauenbild des «Islamischen Staates». Auch hier versuchen wir zu zeigen, dass ihre Vorstellungen nicht alternativlos sind. Muslimische Frauen verlassen ihr Haus, arbeiten, studieren, können mit oder ohne Schleier umherlaufen.»

«Sie bekämpfen ihre Umwelt nicht mehr»

Andere Mädchen hätten sich nach einiger Zeit von der Ideologie gelöst – «je nachdem, welche Rolle die Religion in ihrem Leben spielt», so Hassan. «Nimmt sie weiterhin viel Platz ein, versuchen wir zu vermitteln, dass das Leben mit ihrer Religion kein Widerspruch zum Leben in der Schweiz oder Österreich darstellt. Doch bei allem Vermittlungsversuchen in Deradikalisierungs-Programmen: Man muss langsam und behutsam vorgehen, ansonsten weckt sich schnell Widerstand.»

In Österreich zumindest kann sich die Erfolgsquote solcher Programme sehen lassen. Studien zufolge liegt die Rückfallquote bei Jihadreisenden sowie Anhängern und Anhängerinnen terroristischer Vereinigungen bei gerade einmal fünf Prozent. «Das heisst nicht, dass alle Personen kein radikales Gedankengut mehr mit sich tragen», sagt Hassan. «Aber sie haben sich mit ihrer Umwelt versöhnt und arrangiert und bekämpfen sie nicht mehr. Damit ist viel erreicht.»

* Namen der Redaktion bekannt und abgeändert

Zur Organisation «Derad» Extremismus-Prävention Die Organisation «Derad» wurde 2015 gegründet und ist in Österreich und Deutschland für diverse staatliche und nicht staatliche Organisationen und Institutionen tätig. In Österreich ist sie im Auftrag des Bundesjustizministeriums für die Betreuung von Inhaftierten im Bereich der Extremismus-Prävention zuständig. Zudem nimmt sie sich der Nachbetreuung von einschlägig verurteilten Personen an, wobei ein Fokus auf dem religiös begründeten politischen Extremismus in allen seinen Formen liegt. Derad arbeitet eng mit dem «Radicalisation Awarness Network» (RAN) der Europäischen Kommission zusammen.