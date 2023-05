Zürich: Isabel Garcias FDP-Wechsel wird wohl ein Fall für das Bundesgericht

Fulminanter Start in die erste Sitzung des Zürcher Kantonsrats: AL und Grüne stellten im Vorfeld den Antrag, die FDP-Politikerin Isabel Garcia aus dem Parlament auszuschliessen . Dies, weil die 60-Jährige nur wenige Tage nach den Wahlen im Februar von der GLP in die FDP übertrat. Durch den Parteiwechsel verlor die Klima-Allianz aus SP, GLP, Grünen, EVP und AL ihre knappe Mehrheit . In ihrem Antrag bezeichneten Markus Bischoff (AL) und Thomas Forrer (Grüne) Garcias Verhalten als « krass rechtsbräuchlich ».

Mit ihren Argumenten konnten sie den Kantonsrat allerdings nicht überzeugen: Ihr Antrag wurde am Montag abgelehnt. 107 von 180 Parlamentsmitglieder bestätigten das Wahlergebnis vom Februar, 52 Personen lehnten die Wahl ab. Für Benjamin Gautschi, der selbst in der GLP aktiv ist, ein inakzeptables Ergebnis. Noch am Montagmorgen drohte er auf Twitter, dass – sollte der Kantonsrat Garcia nicht ausschliessen – nur der Gang vors Bundesgericht bleibt. Diese Drohung will er nun in die Tat umsetzen, bestätigt Gautschi auf Anfrage. «Die Wahl von Garcia ist ein Riesenbschiss», sagt Gautschi. «Deshalb will ich mit weiteren Zivilpersonen eine Beschwerde gegen die Wahl Garcias verfassen und damit vor das Bundesgericht gelangen.»