Dem Beschuldigten werden die Vorwürfe nochmals vorgelesen, dann beginnt die Befragung. Er habe in den letzten drei Jahren keine Stabilität in seinem Leben gehabt. Die Mutter wohnt in New York und der Vater in den Antillen. Die Mutter wisse auch über die Verhandlung bescheid. Zur Schwester habe er weniger Kontakt. Diese lebt in der Dominikanischen Republik. Er habe mehrere Arbeitsstellen aufgrund der Vorgeschichte verloren doch seit zwei Monaten habe er eine feste Anstellung.