Coronavirus in Österreich : Ischgl setzt auf Kameras, Coronatests und Gäste-Registrierung

Für die Wintersaison in Zeiten von Corona rüstet Ischgl die Sicherheitsvorkehrungen auf. Kameras sollen etwa den Abstand zwischen Personen messen.

«Die Erfahrungen des vergangenen Winters bestimmen unser Handeln für die Zukunft», betonten die Tourismus- und Seilbahn-Verantwortlichen am Dienstag. So habe die Silvrettaseilbahn AG zuletzt rund 700 000 Euro in Gesundheits- und Sicherheitsstandards investiert.

Coronatest einmal pro Woche

Das System zum Testen von Gästen, Mitarbeitern und Einheimischen werde derzeit ausgebaut. Après-Ski werde es in diesem Winter in der bisher bekannten Form nicht geben. Geplant ist der erste Skitag in Ischgl am 26. November, Galtür soll am 5. Dezember, Kappl und See am 18. Dezember folgen.