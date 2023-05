Iseltwald: Ordnungsdienst wegen Serien-Fans

Die Gemeinde Iseltwald BE will die «teils chaotischen Momente vom letzten Sommer» vermeiden, als das Dorf im Berner Oberland von Fans der Netflix-Serie «Crash Landing on You» überrannt wurde. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass am Steg im Brienzersee ein kostenpflichtiges Drehkreuz aufgestellt wurde. Serienfans müssen dort also fünf Franken pro Selfie bezahlen.