«Islam First» – Diese Eliteeinheiten verhindern die Revolution

Bei einem Sturz des Regimes hätten die mächtigen Garden selbst viel zu verlieren. So sind die anhaltenden Proteste eine direkte Bedrohung für sie.

Mehr als zwei Monate halten die Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime bereits an. Wichtigster Gegenspieler der Protestierenden sind die Revolutionsgarden, die das religiöse System von Ali Chamenei bedingungslos unterstützen. Dabei sind sie selbst einst aus einer Revolution geboren. Die «Armee der Wächter der Islamischen Revolution», wie der komplette Name lautet, wurde im Mai 1979 von Ruhollah Chomeini gegründet, um nach dem Sturz des Schahs das System des geistlichen Führers zu stützen.

Garden wurden «geschaffen, um den Systemwechsel zu verhindern»

Die Garden, die heute 190’000 Mitglieder zählen, wurden somit «geschaffen, um den Systemwechsel zu verhindern», wie die «Zeit» (Bezahltitel) schreibt. Von Anfang an agierten sie im Dienst der geistlichen Führung des Landes und nicht etwa im Dienst des Staats und der Bevölkerung. Der Iranexperte Ali Fathollah-Nejad bezeichnet die Ideologie der Truppen deshalb als «Islam First, nicht Iran First». So unterstützen sie auch schiitische Milizen im Ausland, wie etwa die Kuds-Brigaden.