Afghanistan : Islamischer Lehrplan fehle – Mädchen dürfen doch nicht zur Schule gehen

Drei Millionen Mädchen können laut Unicef derzeit nicht zur Schule gehen. Im Osten des Landes hat dies erneut zu Protesten geführt. Die Taliban liessen diese aber schnell wieder auflösen.

1 / 2 Eine weiterführende Schule für Mädchen in Afghanistan ist in dem von den Taliban regierten Land keine Selbstverständlichkeit. AFP Am 7. September hat in Afghanistan das neue Schuljahr begonnen. AFP

Darum gehts Nach Protesten konnten diese Woche afghanische Mädchen doch eine weiterführende Schule besuchen.

Am Samstag wurde ihnen dann jedoch der Zutritt verwehrt.

Daraufhin gingen die Schülerinnen erneut auf die Strasse.

Die Proteste wurden von der Taliban aufgelöst.

Die Taliban sagen, sobald es einen auf islamischen Regeln basierenden Lehrplan gebe, dürften sie zur Schule.

Die Rechte von Frauen und Mädchen ist seit Machtübernahme der Taliban stark eingeschränkt.

Dutzende Mädchen haben in der ostafghanischen Stadt Gardes gegen die erneute Schliessung ihrer weiterführenden Schulen durch die Taliban-Regierung protestiert. Einwohner der Stadt bestätigten der Nachrichtenagentur AFP den Protest der Schülerinnen, über den örtliche Journalisten nicht berichten durften. Demnach protestierten die Mädchen am Samstag in der Hauptstadt der Provinz Paktia in ihren Schuluniformen, bevor sie von den Behörden aufgefordert wurden, nach Hause zu gehen.

«Die Schülerinnen protestierten friedlich, aber bald wurde die Kundgebung von Sicherheitskräften aufgelöst», sagte ein Einwohner der AFP. «Die Taliban haben niemandem erlaubt, den Protest zu filmen», sagte eine Aktivistin. Sie hätten sogar die «Mobiltelefone einiger Demonstranten zerstört».

In der vergangenen Woche hatten fünf staatliche Sekundarschulen für Mädchen in Paktia den Unterricht wieder aufgenommen – vier in Gardes und eine in der Stadt Samkani. Zuvor hatten Hunderte Mädchen sowie Stammesführer deren Wiedereröffnung gefordert. Doch am Samstagmorgen, als die Mädchen die Schulen dann doch nicht betreten durften, «haben wir protestiert», sagte eine der Organisatorinnen des Protests.

Offiziell hiess es, die Schulschliessungen seien nur eine «technische Frage» und der Unterricht werde wieder aufgenommen, sobald ein auf islamischen Regeln basierender Lehrplan festgelegt sei.

Drei Millionen Mädchen betroffen

Seit ihrer Rückkehr an die Macht vor einem Jahr versprachen die radikalislamisischen Taliban zwar ein gemässigteres Vorgehen als während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001. In den vergangenen zwölf Monaten wurden jedoch insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen massiv eingeschränkt.

Im März schlossen die Taliban alle weiterführenden Schulen für Mädchen, nur Stunden, nachdem sie diese erstmals wieder geöffnet hatten. Einige wenige öffentliche Schulen werden in Teilen des Landes auf Druck örtlicher Stammesführer und Familien weiter betrieben. In den meisten Provinzen bleiben sie jedoch geschlossen, so auch in der Hauptstadt Kabul und in Kandahar, dem faktischen Machtzentrum der Taliban.

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef ist es derzeit rund drei Millionen Mädchen in Afghanistan untersagt, eine weiterführende Schule zu besuchen.