Islamisten fordern Kalifat: So gefährlich sind Demos wie in Essen

1 / 10 Vergangenes Wochenende kam es weltweit zu zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen. In New York, … REUTERS … Bukarest (Rumänien) … REUTERS … oder etwa London gingen Tausende Menschen auf die Strasse. Getty Images

Darum gehts Am Wochenende kam es weltweit zu zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen.

Im deutschen Essen riefen Demo-Teilnehmende unter dem Vorwand einer Pro-Palästina-Kundgebung zur Errichtung eines islamischen Kalifats auf.

Bei den Teilnehmenden handle es sich mehrheitlich um Sympathisanten der Islamischen Befreiungspartei Hizb ut-Tahrir.

Ein Islamwissenschaftler erklärt, wer sie sind, was sie wollen und was das für die Demokratie bedeutet.

Das ist passiert

Unter den zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen weltweit stach ein Protest am Freitagabend im deutschen Essen besonders ins Auge: Auf Plakaten und in Sprechchören wurde die Errichtung eines islamischen Kalifats gefordert, gemäss Augenzeugenberichten sogar die Vernichtung Israels verlangt. Einige der Demonstrierenden, die strikt geschlechtergetrennt und islamistische Flaggen schwenkend die Strassen entlang liefen, zeigten Gesten der radikalen Islamisten. Die Polizei ist sich jetzt sicher: Das Pro-Palästina-Thema der Kundgebung war vorgeschoben, die Demo eine religiöse Veranstaltung.

Wer war an dieser Demonstration beteiligt?

«Ganz offensichtlich waren unter den Demonstranten mehrheitlich Sympathisanten der Islamischen Befreiungspartei», erklärt der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze. Dabei handle es sich um Hizb ut-Tahrir, eine 1953 gegründete Kaderpartei religiöser Ultranationalisten, die in vielen Ländern verboten ist – in Deutschland seit 2003.

Was will diese Splittergruppe?

In ihrer rechtsradikalen Ideologie bilde der Islam selbst eine Nation, die als Kalifat wiedergeboren werden soll. «Mit anderen extremistischen Organisationen wie Hamas, Taliban oder gar dem Islamischen Staat hat diese Splittergruppe nichts gemein», so Schulze. Die Aktivisten der Islamischen Befreiungspartei würden die Proteststimmung nutzen, um für ihre «krude Ideologie» zu werben und Sichtbarkeit zu erlangen. «Da in ihrer Ideologie Palästina nur Teil einer einheitlichen ‹islamischen Nation› sei, versuchen die Aktivisten, ihre Idee von der Errichtung eines Kalifats als Anliegen Palästinas festzuschreiben», sagt der Experte.

Wie gross sind die extremistischen Gruppierungen?

«Die Befreiungspartei hat weltweit vielleicht 20'000 Mitglieder, die Zahl der Sympathisanten soll um ein Zehnfaches höher liegen», sagt der Islamwissenschaftler. Die Zahl der Anhänger in Deutschland dürfte bei ein- bis zweitausend liegen, in der Schweiz gebe es wohl nur eine geringe Anzahl von Sympathisanten, so Schulze.

Geht von ihnen eine Gefahr für die Demokratie aus?

«Das Flaggenmeer der vielleicht 1000 Demonstranten in Essen war schon beeindruckend, allerdings täuschen solche Flaggenmeere schnell über die wahre Anzahl der Teilnehmer hinweg», sagt Schulze. Da die Partei zumindest in Westeuropa bislang nicht mit militanten Aktionen aufgefallen und Militanz auch im Programm nicht formuliert sei, dürfte sich die Gefahr, die von dieser Sekte ausgeht, eher auf propagandistische Erfolge beziehen.

Gibt es solche Demonstrationen auch in der Schweiz?

«Theoretisch ist eine solche Demonstration auch in der Schweiz möglich, doch dürften sich dann kaum mehr als ein paar Dutzend Menschen versammeln», schätzt der Experte. Bislang wisse er von keiner öffentlichen Kundgebung der Partei in der Schweiz. Auf dem Bundesplatz in Bern versammelten sich am Samstag ebenfalls mehrere Tausend Leute. Die Veranstaltung lief gesitteter ab als jene in Essen, es kam jedoch ebenfalls zu antisemitischen Aussagen. So hat die Polizei bei Kontrollen mehrere Transparente und Fahnen konfisziert, wie «Der Bund» schreibt. Darunter offenbar eine Flagge der Taliban sowie ein Transparent mit Hakenkreuz. Auch wurde der Staat Israel mit Nazi-Deutschland verglichen.

Was sagt der Islamische Dachverband Schweiz dazu?

«Muslime, die sich antisemitisch äussern, sind in der Schweiz absolute Einzelfälle», sagt Pascal Gemperli, Mediensprecher der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz FIDS. Extremistische Gruppierungen, die gar ein islamisches Kalifat wollen oder mit dem IS sympathisieren, seien ihnen hierzulande keine bekannt.