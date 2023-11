Island: Viele Erdbeben – Behörden rufen Notstand aus

Bereits im März 2021 kam es zu einem Vulkanausbruch des Fagradalsfjall. Er liegt ganz in der Nähe der Blauen Lagune, der grössten Touristenattraktion in Island.

Mit einem Ausbruch ist wohl in mehreren Tagen zu rechnen.

Zahlreiche Erdbeben, die auch jetzt wieder eingetreten sind, hatten bereits in der Vergangenheit Vulkanausbrüche angekündigt.

Aufgrund der anhaltenden schweren Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden auf der Nordatlantik-Insel vor noch stärkeren Beben und einem möglicherweise bevorstehenden Vulkanausbruch. Die Erschütterungen in der Nähe des Ortes Grindavík könnten noch heftiger werden und letztlich zu einer Eruption führen, teilte die isländische Polizei am Freitagabend mit. Es gebe jedoch weiterhin keine Anzeichen dafür, dass sich das Magma der Erdoberfläche nähere.

Wegen des Erdbebenschwarms nördlich von Grindavík rief die Polizei den Notstand (hættustig) aus. Diese Stufe des Warnsystems bedeutet, dass die Behörden eine zunehmende Gefahr sehen und Massnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen in dem Gebiet zu gewährleisten. Der Zivilschutz wird in Alarmbereitschaft versetzt.

Die isländische Wetterbehörde Vedurstofa berichtete am Abend davon, dass die Anzeichen, die man derzeit sehe, vergleichbar mit denjenigen am Vorabend der ersten Eruption am Vulkan Fagradalsfjall im Jahr 2021 seien und sehr stark der seismischen Aktivität einen Monat vor diesem Ausbruch ähnelten. Das wahrscheinlichste Szenario sei nun, dass es eher mehrere Tage statt Stunden dauern werde, bis das Magma die Erdoberfläche erreiche.