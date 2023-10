Island: Starke seismische Aktivität kündigt Vulkanausbruch an

Zudem sei in der Nähe der beliebten «Blauen Lagune» eine seismische Aktivität gemessen worden.

In der Region im Südwesten des Landes gebe es seit Mittwoch immer wieder leichte Erdstösse.

Zudem komme es in der Region seit Mittwoch immer wieder Erdstösse.

In der Nähe der «Blauen Lagune» bei der Stadt Grindavik sei eine starke seismische Aktivität gemessen worden.

In Island könnte es bald erneut zu einem Vulkanausbruch kommen.

In Island ist nahe der bei Touristen sehr beliebten «Blauen Lagune» eine starke seismische Aktivität gemessen worden, die womöglich auf einen baldigen Vulkanausbruch hindeutet. Es sei eine vermutlich durch eine Ansammlung von Magma verursachte Schwellung des Bodens bemerkt worden, erklärte am Samstag der nationale Wetterdienst. Zudem gebe es in der Region im Südwesten des Landes seit Mittwoch immer wieder leichte Erdstösse.