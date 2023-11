Island : Warten auf den Vulkanausbruch – blaue Lagune bereits geschlossen

Bereits im März 2021 kam es zu einem Vulkanausbruch des Fagradalsfjall. Er liegt ganz in der Nähe der Blauen Lagune, der grössten Touristenattraktion in Island.

Belastende Situation auch für Anwohner

In der Nacht zum Donnerstag hatte es nach Angaben der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa wieder Hunderte Beben in dem Gebiet gegeben, darunter mehrere mit einer Stärke jenseits von 4,0 und einem, das an die Stärke 5,0 heranreichte. Ob all das auch diesmal ein Vorbote für eine Eruption ist, ist noch unklar. Seit Ende Oktober wurden insgesamt 1200 Erdbeben gemessen. Bei den Bewohnern der Halbinsel Reykjanes liegen die Nerven indes blank: «Wir haben seit zwei Wochen nicht mehr richtig geschlafen. Die Erde bebt die ganze Zeit unter unseren Füßen. Manchmal bin ich überrascht, dass mein Haus stehen bleibt, wenn die Erdbeben direkt ganz nah sind - manchmal direkt darunter», sagte Anwohnerin Solny Palsdottir gegenüber tagesschau.de.