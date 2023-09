Alkoholfreies Bier nach dem Wandern – das sind die Vorteile

Was gibt es Schöneres, als sich nach einer anstrengenden Wanderung in den Schweizer Bergen selbst zu belohnen? Dazu bringen einige ein üppiges Picknick mit auf den Berg, doch immer mehr Natur- und Sportbegeisterte entscheiden sich für eine erfrischendere Alternative.

Flüssigkeitsspeicher auffüllen

Alkoholfreies Bier ist isotonisch – Wasser nicht

Wer also etwas anderes als Wasser trinken mag, ist mit alkoholfreiem Bier gut bedient. Ausserdem sind alkoholfreie Biere im Vergleich zum alkoholischen Bruder kalorienärmer, was sie zu einer gesünderen Wahl für Sportler und Sportlerinnen macht.

Doch neben isotonischen Getränken gibt es noch einige Snacks, die dir helfen können, dich beim Wandern topfit zu fühlen. So ist es bereits vor deiner Wanderung entscheidend, was du isst, und schon beim Zmorge solltest du dir genau überlegen, was du zu dir nimmst. Essenziell sind zum Beispiel Kohlehydrat- und Eiweisslieferanten, bevor es auf den Berg geht. Zum Mitnehmen packst du am besten Nüsse und Obst ein.