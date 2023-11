Israel attackiert militärische Ziele der Hisbollah

An der libanesisch-israelischen Grenze spitzt sich die Lage weiter zu.

Eine Rakete schlug in einem Einkaufsviertel ein.

An der libanesisch-israelischen Grenze kommt es zu Gefechten.

Die Gefechte an der libanesisch-israelischen Grenze spitzen sich kurz vor der geplanten ersten Rede des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah seit Ausbruch des Gaza-Krieges weiter zu. Als Reaktion auf Beschuss aus dem Libanon hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge am Donnerstagabend militärische Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen.

Ziel seien unter anderem Kommando- und Kontrollzentren sowie Waffenlager gewesen , teilte das Militär am Donnerstag mit. Auch ein von der Hisbollah benutztes Militärgelände hätten israelische Streitkräfte attackiert. Die Armee betonte, die Schiitenmiliz Hisbollah sei «für die aktuelle Situation im Libanon verantwortlich».

Die Hisbollah bekannte sich zu 19 Angriffen gegen israelische Posten in Grenznähe. Die Schiitenorganisation hatte zuvor auch erklärt, ein israelisches «Spionagesystem» getroffen zu haben.

Explosion in Einkaufsviertel

In dem israelischen Grenzort Kiriat Schmona wurden zwei Menschen bei einem Einschlag einer Rakete aus dem Libanon verletzt, wie israelische Medien unter Berufung auf den Rettungsdienst Magen David Adom meldeten. Die Explosion in einem Einkaufsviertel habe zu schweren Schäden geführt. Autos und Geschäfte standen demnach in Flammen. Die Hamas im Libanon bekannte sich zu dem Angriff. Die Islamisten hätten zwölf Raketen auf die Stadt gefeuert. Israel hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, den nördlichen Grenzort mit rund 22’000 Einwohnern wegen der anhaltenden Gefechte zu evakuieren.