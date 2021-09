Corona-Impfung - Israel bereitet sich auf mögliche vierte Impfdosis vor

Nach der dritten Impfung soll aber noch nicht Schluss sein. Der Arzt Salman Zarka – in den Medien auch «Virus-Zar» genannt – forderte das Land am Samstag auf, Vorbereitungen zu treffen, um sich auf die Abgabe einer vierten Impfdosis einzustellen. «Angesichts der Tatsache, dass das Virus hier ist und weiterhin hier sein wird, müssen wir uns auch auf eine vierte Injektion vorbereiten», sagte der Arzt gegenüber einem öffentlichen Radiosender, wie «Times of Israel» schreibt». Wann es soweit sein wird, hat er nicht angegeben.

Auf Varianten abgestimmte Impfung

Die Auffrischungsimpfungen könnten jedoch modifiziert werden, um einen besseren Schutz vor neuen Varianten zu bieten. Mit Impfdosen, die speziell auf Varianten abgestimmt sind, rechnet Zarka bis Ende Jahr oder Anfang 2022. Auch sagt er, es könnte sein, dass man alle paar Monate eine weitere Spritze brauche, wenn die Wirkung des Impfstoffes nachlasse; das könne einmal im Jahr oder alle fünf bis sechs Monate sein. «Das ist nun unser Leben in Wellen», so Zarka.

Der sogenannte «Green Pass» – ein Dokument das geimpften und genesenen Personen Zugang zu bestimmten Orten und Veranstaltungen ermöglicht – läuft sechs Monate nach Erhalt der letzten Dosis ab. Also sechs Monate nach der ersten, sechs Monate nach der zweiten und auch sechs Monate nach dritten Dosis, was darauf hindeutet, dass in sechs Monaten eine vierte Runde an Impfungen anstehen wird.