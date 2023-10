Eltern retteten ihre Zwillinge, dann mordeten die Hamas-Terroristen

Hamas-Terroristen haben in Israel wahllos Zivilisten getötet. Itay und Hadar Berdichevsky konnten ihre zehn Monate alten Zwillinge in Sicherheit bringen, bevor auch sie ermordet wurden.

1 / 4 Itay und Hadar Berdichevsky versteckten ihre zehn Monate alten Zwillinge, bevor sie von den Hamas-Terroristen ermordet wurden. Screenshot/X Israel steht nach dem Hamas-Angriff unter Schock. IMAGO/UPI Photo Die israelischen Streitkräfte reagieren mit massiven Bombardierungen. IMAGO/APAimages

Darum gehts Hunderte Zivilisten wurden beim Hamas-Angriff auf Israel getötet.

Das Schicksal eines Ehepaars, das seine Zwillinge retten konnte, geht nun viral.

Itay und Hadar Berdichevsky wurden von den Terroristen ermordet.

Beim Angriff der Hamas auf Israel töteten die Terroristen wahllos Zivilisten. Mike Ben Yaakov, Kommandant einer israelischen Suchhunde-Einheit, beschreibt die unfassbaren Szenen folgendermassen: «Sie sind von Haus zu Haus gegangen und haben gemordet.» Das grösste Massaker richteten die Terroristen am Nova-Festival an, wo rund 260 Raverinnen und Raver getötet wurden. In sozialen Medien waren grauenvolle, nur schwer zu ertragende Bilder zu sehen.

Nach und nach kommen weitere Gräueltaten ans Licht. Itay und Hadar Berdichevsky versteckten ihre zehn Monate alten Zwillinge, als Hamas-Terroristen versuchten, in ihr Haus einzudringen. Die Eltern wurden ermordet, doch es gelang ihnen vorher noch, ihren Kindern das Leben zu retten. Die Zwillinge wurden 14 Stunden später von israelischen Soldaten lebend gefunden, wie israelische Medien berichten. Die ermordeten Eltern werden nun als Helden gefeiert. «Eure Kinder werden von euren Heldentaten erfahren, ruht in Frieden», schreibt eine Userin auf X (ehemals Twitter).

«Das ist ein grosses Versagen»

Viele Israelis, die seit Jahrzehnten mit Gewalt konfrontiert sind, reagieren geschockt und wütend darüber, dass das hochgerüstete Land so überrumpelt werden konnte. «Das ist ein grosses Versagen. Trotz der ganzen Technik, der Zäune und hohen Kosten, unglaublich», sagte ein israelischer IT-Spezialist in Tel Aviv der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich wie nach dem Überraschungsangriff mehrerer arabischer Staaten auf Israel im Oktober 1973 im Jom-Kippur-Krieg dürfte es nach dem Ende der heissen Phase des Konflikts viele Fragen an die Regierung sowie an die Geheimdienste und das Militär geben.

Israel reagiert mit massiven Bombardierungen

Die Hamas hatte am Samstag einen Grossangriff auf Israel gestartet und Tausende Raketen auf das Land abgefeuert. Zehntausende israelische Soldaten waren im Einsatz, um die zudem auf israelisches Gebiet vorgedrungenen Kämpfer der Hamas zurückzuschlagen. Die Raketenangriffe der Hamas sowie die Vergeltungsangriffe von Israel auf den Gazastreifen dauerten auch am Montag an. Beide Seiten beklagen hunderte Tote.



Die Fluggesellschaft Swiss werde am Dienstag aber einen Sonderflug zur Rückholung Schweizer Staatsangehöriger von Tel Aviv nach Zürich organisieren, erklärte das Schweizer Aussenministerium. Der Flug am späten Nachmittag sei «in erster Linie» für Schweizer Staatsangehörige vor Ort gedacht. Die Zahl der in Israel und den palästinensischen Gebieten gemeldeten Schweizer gab das Ministerium mit 28’000 an, bislang hätten sich 430 Menschen mit Verbindungen in die Schweiz bei den Behörden gemeldet. Über Schweizer Opfer ist bisher nichts bekannt.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.