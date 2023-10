Israel bombardiert grösstes Flüchtlingslager und meldet Erfolge

Am Dienstagnachmittag ist es im Flüchtlingslager Dschabalija im Norden des Gazastreifens zu massiven Explosionen gekommen, bei denen nach ersten Erkenntnissen viele Dutzende Menschen getötet wurden. Gegenüber Al-Jazeera sagte der Direktor des indonesischen Spitals in Gaza, dass bei einer Explosion offenbar über 50 Palästinenser getötet und 150 weitere verwundet worden seien. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtet, seien bislang mehr als 47 Leichen aus den Trümmern geborgen worden.

Kommandant soll Zivilisten als Schutzschilder benutzt haben

Jetzt hat das israelische Militär bekannt gegeben, dass man den Luftschlag im Gebiet ausgeführt habe, um einen ranghohen Hamas-Kommandanten auszuschalten. «Der Kommandant, der das Ziel war, hat sich wie üblich hinter Zivilisten versteckt», so der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Richard Hecht, gegenüber der «Washington Post».

«Tragik des Krieges»

Auf die zivilen Todesopfer angesprochen, sagt der Sprecher zum Journalisten: «Das ist die Tragik des Krieges.» Zudem wiederholte er den Aufruf an alle Zivilisten, in den Süden des Gazastreifens zu evakuieren, und argumentierte, dass der Hamas-Kommandant, der beim Luftschlag beseitigt wurde, «viele Israelis» getötet habe.

Die Hamas wies jedoch israelische Behauptungen über die Anwesenheit eines ihrer Anführer in dem Lager zurück, wie ihr Sprecher Hazem Qassem in einer Erklärung mitteilte. Derweil dauern die Bergungsarbeiten weiter an. Während unabhängige Beobachter von mindestens 50 Todesopfern sprechen, berichtet das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sogar von 400 Toten.