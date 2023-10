Shani Louk von Hamas verschleppt: Jetzt spricht ihre Cousine

1 / 4 Shani Louk (22) soll sich in der Gewalt der Hamas-Terroristen befinden. Instagram Die 22-jährige wurde beim Hamas-Überfall auf ein Musikfestival verschleppt. Instagram «Der Premierminister sollte uns und den Familien der Entführten mitteilen, wie er plant, mit der Situation der Geiseln in Gaza umzugehen», schreibt Shanis Cousine Tom Louk. Instagram

Darum gehts Shani Louk (22) ist eine der rund 150 Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Ihre Cousine fordert den israelischen Premier Netanyahu zum Handeln auf.

Die stärkste Antwort, die sie von Israel bisher gehört habe, sei Schweigen.

Die deutsch-israelische Doppelbürgerin Shani Louk (22) befindet sich in der Gewalt der Hamas-Terroristen, nach dem diese am Supernova-Festival ein Massaker angerichtet haben. 260 Menschen wurden getötet, viele andere in den Gazastreifen entführt.



Ursprünglich glaubte man, dass Shani gestorben war, nachdem verstörende Aufnahmen aufgetaucht waren, die ihren scheinbar leblosen Körper auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks zeigten. Doch Shanis Mutter, Ricarda Louk, informierte darüber, dass Shani am Leben sei, jedoch schwerwiegende Kopfverletzungen erlitten habe und sich in einem kritischen Zustand befinde. Seither ist nichts mehr über das Schicksal der 22-Jährigen bekannt.

Cousine richtet Appell an Netanyahu

Tom Louk ist die Cousine von Shani. Sie wendet sich in einem Instagram-Post direkt an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu: «Der Premierminister sollte uns und den Familien der Entführten mitteilen, wie er plant, mit der Situation der Geiseln in Gaza umzugehen», schreibt sie. Verzweifelt fährt sie fort: «Mein Cousine ist mit einer schweren Kopfverletzung in Gaza – und mit ihr Dutzende anderer älterer Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Babys, die sofort medizinische Behandlung benötigen. Die stärkste Antwort, die wir von Israel hören, ist Schweigen. Wir wollen Taten und Antworten.»

Spirale der Gewalt

Mehrere Hundert Terroristen der Hamas überschritten am Samstag vor einer Woche die Grenze und griffen Israel und sein angesehenes Militär an. Die Mitglieder der Hamas griffen Kibbuze an und verübten Gräueltaten an den Bewohnerinnen und Bewohner. Überlebende berichteten von brutalen und systematischen Massakern. Darüber hinaus wurden Dutzende Menschen als Geiseln genommen. Es sollen an die 150 sein, die vermisst werden. 1400 Menschen sind an diesem schwarzen Samstag getötet worden



Bei israelischen Gegenangriffen auf den Gazastreifen sind laut dem dortigen Gesundheitsministerium bislang mindestens 2670 Palästinenser getötet worden.