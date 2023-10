In Berlin tauchen antisemitische Schmierereien auf

In Berlin sind in den letzten Tagen mehrere Kritzeleien mit antisemitischen Parolen aufgetaucht. Das deutsche Bundeskriminalamt rechnet mit einer Protestwelle gegen «jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser».

Israel-Gaza-Konflikt : Antisemitische Schmierereien in Berlin – «Bedrohungslage extrem hoch»

1 / 3 Eine 28-jährige Frau aus dem Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg entdeckte am 12. Oktober 2023 einen gekritzelten Davidstern an einer Haustüre. X/dornigerose Tage zuvor waren antisemitische Parolen in Neukölln gesprüht worden. Die Berliner Polizei überdeckte diese mit Kreidespray. IMAGO/A. Friedrichs Ein ähnliches Bild entstand in Berlin – aber vor knapp 80 Jahren: Während des Zweiten Weltkriegs wurden Hausfassaden mit Davidsternen bemalt. Archivmaterial

Darum gehts In Berlin wurden Mauern und Hausfassaden mit antisemitischen Parolen beschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung.

Samuel Salzborn, Antisemitismus-Experte des Landes Berlin, erklärt, warum der Antisemitismus in Deutschland zunimmt.

Hakenkreuze und antisemitische Parolen an Mauern, einen gekritzelten Davidstern an einer Haustüre – seit dem Ausbruch des Israel-Gaza-Konflikts tauchen in Berlin vermehrt antisemitische Beschmierungen auf.

«Ich habe einen riesigen Schock bekommen», sagt eine 28-jährige Frau aus dem Stadtteil Prenzlauer Berg gegenüber der «BZ Berlin».

Sie sei am Donnerstagabend nach Hause gekommen, als sie einen blauen Davidstern an ihrer Hauseingangstür entdeckte. Die Frau hat jüdische Wurzeln. Das wisse jeder im Haus – an ihrer Wohnungstür hängt eine Mesusa, ein jüdischer Haussegen. «Wer sich damit auskennt, sieht auf den ersten Blick, wer hier wohnt», sagt sie.

Die 28-Jährige kontaktierte die Polizei. «Sie sagten mir, sie hätten keine Kapazitäten und baten um eine Online-Anzeige», erzählt sie. Die Kritzelei entfernte sie selber mit Aceton, einer farblosen Flüssigkeit. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm mittlerweile die Ermittlungen wegen Volksverhetzung.

Schmierereien und Kundgebungen

Es ist nicht der einzige Vorfall: Bereits am Dienstagabend wurden Stellen des Mauerdenkmals an der Berliner East Side Gallery mit Hakenkreuzen sowie antisemitischen und antiisraelischen Parolen beschmiert. «Kill Jews» und «Fck Jews» war auf den Schmierereien zu lesen. Am nächsten Morgen überklebte die Polizei die Graffiti mit Klebeband.

An dem Abend wurden auch in der Glasower Strasse in Neukölln auf Häuserfassaden und Trottoirs antiisraelische Parolen gesprüht. Zur selben Zeit versammelten sich mehrere Personen am Hermannplatz und riefen «Free Palestine». Die Polizei nahm wenig später drei junge Männer als Verdächtige für die Kritzeleien fest. Die Beamten bedeckten die judenfeindlichen Parolen mit Farbe.

BKA warnt vor antisemitischer Protestwelle

Das Bundeskriminalamt (BKA) rechne mit einer Protestwelle gegen «jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser» in Deutschland – besonders in Berlin, schreibt der «Kölner Stadt-Anzeiger» am Freitag. Das BKA geht davon aus, dass auch islamistische Prediger das Freitagsgebet dazu nutzen, die Teilnehmer mit antisemitischen Aussprüchen anzustacheln.

Samuel Salzborn, Antisemitismus-Experte des Landes Berlin, schätzt in einem Interview in der «Zeit» die aktuelle Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen und Menschen, die im Alltag als Jüdinnen und Juden erkennbar sind, als «extrem hoch» ein.

Warum nimmt Antisemitismus zu?

Seit 20 Jahren liegen die Werte von klaren antisemitischen Einstellungen bei 15 bis 20 Prozent, schätzt der Experte. Allerdings würden rund 40 Prozent der Bevölkerung behaupten, man wolle und müsse sich nicht mehr mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzen. Und wenn es um Antisemitismus geht, der gegen Israel gerichtet ist, sei der Wert zum Teil noch höher, so Salzborn.

«Durch die sozialen Medien sind diese Personen besser vernetzt. Dadurch stabilisieren sie sich nicht nur weltanschaulich, sondern auch sozial. Deshalb erleben wir eine Zunahme von antisemitischem Verhalten auf allen Ebenen: bei der Diskriminierung im Alltag, auf der Ebene der sprichwörtlichen Stammtische und der von öffentlichen Artikulationen auf Versammlungen, aber auch auf der von Gewalt bis hin zu Terror. Antisemitismus als Einstellung normalisiert sich», erklärt Samuel Salzborn.

Woher stammt die Solidarität mit den Palästinensern?

Zuletzt gebe es – besonders in linken Kreisen – eine zurückhaltende Einstellung bei der Verurteilung des Terrorangriffs auf Israel. Für den Experten hat das mit dem «Weltbild des Antiimperialismus» zu tun. Dabei seien «plötzlich ganze Nationen» identifiziert worden, «die durch bestimmte vermeintlich imperialistische Nationen unterdrückt wären», erklärt er. In diese Kategorie passen die Palästinenser.

«Sie wurden für grosse Teile der europäischen und der deutschen Linken zum Solidaritätsobjekt. Dieses Erbe trägt man bis heute weiter. Denn der Antiimperialismus denkt grundsätzlich in Schwarz und Weiss. Das ist ein massives Problem auch für die aktuellen Auseinandersetzungen.»