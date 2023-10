Nahostkonflikt: Iran warnt Israel vor Gazastreifen-Einmarsch

Ungünstiges Wetter ist nach Aussage eines israelischen Armeesprechers nicht der Grund für die Verschiebung der Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen. «Nein, absolut nicht», sagte Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher der israelischen Armee, am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will». Er deutete an, dass einer der Hauptgründe für die Verschiebung sei, dass noch mehr palästinensische Zivilisten den Süden des Gazastreifens erreichen sollten, damit sie bei einer Bodenoffensive im Norden des Küstenstreifens nicht in Gefahr geraten.

Die für die Anschläge am Samstag verantwortliche Terrorgruppe Hamas zu beseitigen, sei ein «grosses Ziel, ein schwieriges Ziel», betonte Shalicar. Er erinnerte in dem Zusammenhang an das Attentat einer palästinensischen Terrorganisation auf die israelische Mannschaft während der Olymypischen Spiele 1972 in München: Alle dort beteiligten Terroristen seien früher oder später zur Rechenschaft gezogen worden. Das gleiche werde mit der Hamas-Führung und allen an den Anschlägen beteiligten Terroristen passieren, sagte er.