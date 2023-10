Nahostkonflikt: Iran warnt Israel vor Gazastreifen-Einmarsch

Die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah hat erneut israelische Stellungen angegriffen. Dabei sei ein «grosser Teil der technischen Ausrüstung der Besatzer» in den Schebaa-Farmen zerstört worden, teilte die Organisation am Samstag mit. Die sogenannten Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und einige Parteien im Libanon sehen das Gebiet jedoch als libanesisches Territorium an. Bereits am Nachmittag hatte es einen Feuerwechsel an der Grenze gegeben.