Nahostkonflikt: Verbote an Berliner Schulen

Die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat am Freitag einen Brief an alle Berliner Schulen versendet. In diesem warnt sie laut der «Berliner Zeitung», dass der Hamas-Terror in Israel «leider auch Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben an den Berliner Schulen» hat. Die terroristische Gewalt und Brutalität seien an mehreren Standorten «propagandistisch unterstützt» worden, heisst es gemäss der Zeitung weiter.