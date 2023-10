Nahostkonflikt: Iran warnt Israel vor Gazastreifen-Einmarsch

Die Arabische Liga und die Afrikanische Union haben eindringlich vor den möglichen Folgen einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen gewarnt. Ein solcher Militäreinsatz «könnte zu einem Völkermord von beispiellosem Ausmass führen», erklärten die beiden Organisationen am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie riefen die UNO und die internationale Gemeinschaft dazu auf, eine solche «Katastrophe» zu verhindern, bevor es zu spät sei.

Nach dem Grossangriff der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas am 7. Oktober bereitet Israel derzeit eine grossangelegte Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet vor. In Vorfeld hat Israel 1,1 Millionen Bewohner im Norden des Gazastreifens zur Flucht aufgefordert. Zehntausende israelische Soldaten wurden bereits an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen und Panzer in die Region verlegt. (AFP)