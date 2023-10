Nahostkonflikt: Galant zeigt Schock-Video

Swiss führt vierten Sonderflug für Schweizer durch

Die Swiss wird in Kooperation mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag, den 13. Oktober, einen vierten Sonderflug von Zürich nach Tel Aviv und zurück durchführen. Auch dieser Flug ist ausschliesslich über eine spezielle Hotline buchbar, die vom EDA an die Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Schweizer Reisende in Israel kommuniziert wurde. Das teilt die Fluggesellschaft am Donnerstag mit.

Der Flug LX7354 wird um elf Uhr in Zürich abheben und um 16 Uhr Lokalzeit in Tel Aviv landen. Start für den Rückflug mit der Flugnummer LX7355 ist 17 Uhr mit Landung in Zürich um 20.20 Uhr. Die Swiss führt den Flug mit einem Airbus A321neo durch, der über 215 Sitzplätze verfügt.