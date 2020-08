Golanhöhen

Israel greift Ziele im Süden Syriens an

Auf den umstrittenen Golanhöhen nehmen die Spannungen zu. Berichten zufolge kam es zu einem versuchten Sprengstoffanschlag, auf den Israel nun reagiert hat.

Auf den umstrittenen Golanhöhen im Norden des Landes haben die Spannungen an den Grenzen zum Libanon und zu Syrien zuletzt zugenommen.

Israelische Truppen versammeln sich an der syrischen Grenze auf den Golanhöhen.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Ziele im Süden Syriens mit Kampfflugzeugen und -hubschraubern beschossen. Angegriffen worden seien unter anderem Beobachtungsposten sowie Kommando- und Kontrollsysteme auf Stützpunkten der syrischen Armee, teilte das Militär (Israeli Defense Forces – IDF) am Montagabend mit. Dies sei eine Reaktion auf den vereitelten Sprengstoffanschlag an der Grenze zu Syrien auf den Golanhöhen. «Die IDF machen die syrische Regierung für alle Aktivitäten auf syrischem Boden verantwortlich», hiess es. Einer Meldung der syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge beschoss die syrische Luftabwehr Ziele über der Hauptstadt Damaskus.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte erfolgte der Angriff auf Militärstellungen in der Region Tel al-Ahmar in der Provinz Kuneitra. Die von israelischen Hubschraubern aus abgeschossenen Raketen hätten nur Sachschäden angerichtet, hiess es in dem Bericht des syrischen Fernsehens. Die syrische Armee habe die Angriffe vom Boden aus erwidert.