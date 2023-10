Joe Biden: Besetzung des Gazastreifens wäre «grosser Fehler»

Es wäre ein «grosser Fehler» den Gazastreifen zu besetzen, erklärte er in einem Interview.

Nun fordert US-Präsident Joe Biden Israel zur Zurückhaltung in ihrer Reaktion auf den Terroranschlag auf.

Israel reagierte auf den Terroranschlag der Hamas mit einem umfangreichen Gegenangriff auf den Gazastreifen. Im Norden der Küstenenklave folgten massive Bombenanschläge , die Zufuhr von Lebensmitteln, Wasser und Gas wurde zeitweise verhindert und Israel signalisierte zudem, sich für eine Bodeninvasion des Gazastreifens vorzubereiten. Nun fordert US-Präsident Joe Biden Israel zur Zurückhaltung in ihrer Reaktion auf den Terroranschlag auf, wie CNN berichtet.

In einem Interview mit der CBS-Sendung «60 Minutes» sagte Biden, dass es «ein grosser Fehler» wäre, den Gazastreifen zu besetzen. Die Hamas gelte es zwar zu bekämpfen, doch dabei müsse Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen werden. Die Terroristen gelte es zwar vollständig zu beseitigen, «aber es muss eine palästinensische Behörde geben», so Biden. Die dortige Bevölkerung und die Hamas seien streng voneinander zu trennen, erklärte der US-Präsident: «Was in Gaza passiert ist, ist allein der Hamas zuzuschreiben. Die extremen Ansichten der Hamas sind nicht repräsentativ für das ganze palästinensische Volk.»