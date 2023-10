Nahostkonflikt: Israel bereitet Bodenoffensive vor

Aufgrund zunehmender regionaler Spannungen hat Israel seine Staatsbürger zu einer sofortigen Ausreise aus Ägypten und Jordanien aufgerufen. Das Land habe die Reisewarnungen für Ägypten, inklusive der Halbinsel Sinai, und Jordanien «auf die höchste Stufe 4 (hohe Bedrohung)» angehoben, erklärte der Nationale Sicherheitsrat am Samstag. Israelis, die sich in den Ländern befänden, sollten diese «sofort verlassen".

Die radikalislamische Hamas hatte am 7. Oktober einen Grossangriff auf Israel gestartet und dabei etwa 1400 Menschen getötet sowie rund 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe. Nach Angaben der Palästinenserorganisation Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 4137 Menschen in dem Gebiet getötet und 13'162 weitere verletzt. In der Folge kam es in zahlreichen Ländern der arabischen Welt zu Ausschreitungen und Protesten gegen Israel. (AFP)