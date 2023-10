Nahostkonflikt: Israel weist Schuld zurück

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Freilassung einer französisch-israelischen Geisel im Gazastreifen gefordert, von der die islamistische Hamas ein Video veröffentlicht hat. Macron habe Kenntnis von dem Video der französisch-israelischen Staatsbürgerin Mia Shem (21) erhalten, teilte der Élyséepalast am Dienstag in Paris mit. «Er verurteilt die Schmach, die die Geiselnahme unschuldiger Menschen und ihre abscheuliche Inszenierung darstellen.» Der Präsident fordere ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.

Die Hamas hatte am Montag erstmals ein Video mit einer mutmasslichen Geisel veröffentlicht. Darin sieht man, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschliessend spricht sie direkt in die Kamera. «Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham», sagt die Frau. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Spital behandelt worden. «Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus.» Unklar war, wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstanden ist.