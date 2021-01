Mehr als 1 Million : Israel hat schon über 10 Prozent seiner Bevölkerung gegen Covid geimpft

Israel macht vorwärts mit seiner Impfkampagne gegen das Coronavirus. Bereits wurden über einer Million Israeli das Vakzin verabreicht. Doch es gibt ein Problem mit einem Teil der Bevölkerung.

In Israel sind bereits eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war anwesend, als der millionste Israeli in der arabischen Stadt Umm al-Fahm geimpft wurde. Dies sei ein aufregender Moment, sagte Netanjahu und betonte, es sei wichtig für ihn, dass die arabische Öffentlichkeit in Israel schnell geimpft werde, denn «das schützt Leben».