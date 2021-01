Höchststand bei Impfungen und Infektionen : Israel impft 186’000 Menschen an einem Tag – Rekord

Mit 10’021 neuen Fällen verzeichnete Israel am Montag einen neuen Rekord bei den Covid-19-Infektionen. Allerdings wird auch in atemberaubenden Tempo geimpft.

In Israel sind in der Corona-Krise Höchststände sowohl bei den Neuinfektionen als auch bei den Impfungen registriert worden. Nachman Asch, der Corona-Beauftragte des Landes, gab am Dienstag an, am Vortag seien erstmals mehr als 10 000 neue Fälle gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren es genau 10 021. Positiv fielen demnach 10,2 Prozent der Tests aus. Seit Beginn der Pandemie hatte die Zahl der Neuinfektionen pro Tag zuvor erst fünf Mal den Wert von 9000 überstiegen, vier Mal davon in der vergangenen Woche. Zum Vergleich: Das Land hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner, Deutschland etwa neunmal so viele. Dort wurden binnen 24 Stunden zuletzt 11 369 neue Fälle registriert.