Israel: Militärsprecher bestätigt Berichte über enthauptete Babys

Die Gräueltaten, die im Kibbuz Kfar Aza verübt wurden, sprengen jede Vorstellungskraft. Hamas-Terroristen enthaupteten demnach Babys und erschossen ganze Familien in ihren Häusern.

Das israelische Militär veröffentlichte ein Bild, welches eine IS-Flagge in einem israelischen Kibbuz zeigen soll. Sie schreiben, die Hamas habe diese mitgebracht.

Im Kibbuz Kfar Aza richteten die Hamas-Terroristen ein Massaker an. Die Gräueltaten, die hier verübt wurden, sprengen jede Vorstellungskraft. Berichten zufolge erschossen Hamas-Terroristen ganze Familien in ihren Häusern. Es gibt auch Berichte über enthauptete Babys, welche das israelische Militär bisher nicht bestätigt hat. Nun scheint es eine Wende zu geben. «Ich kann bestätigen, dass die Information aus erster Hand von einem hohen Angestellten unseres gerichtsmedizinischen Dienstes verifiziert wurde», sagt Jonathan Conricus, Sprecher des israelischen Militärs (IDF), in einem Interview mit Sky News. Eine andere hochrangige Person habe die enthaupteten Köpfe der Babys mit eigenen Augen gesehen.