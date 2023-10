Hamas-Terroristen töten 22-jährige Deutsche Caroline B.

Insgesamt sollen rund 150 Menschen von Hamas-Terroristen in den Gaza entführt worden sein.

Die tragische Nachricht von Caroline B., einer Berliner Studentin, die bei einer Hamas-Attacke auf den Kibbuz Nir Oz in Israel ums Leben kam, wurde von ihrer Schwester am Montagabend auf Instagram geteilt. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend vom Tod der 22-Jährigen.

Laut Christine Kensche, Korrespondentin der «Welt», befand sich die junge Frau aus Berlin am Samstag zusammen mit ihrem britischen Freund zu Besuch in dem Kibbuz. Ursprünglich sollten sie noch am selben Tag nach Deutschland zurückfliegen. Doch dann ereignete sich der unerwartete Angriff der Hamas-Terrormiliz auf den Kibbuz.